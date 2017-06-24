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Fabrika yangını korkuttu

Arnavutköy'de bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ediyor

Fabrika yangını korkuttu

Arnavutköy'de bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ediyor

24 Haziran 2017 Cumartesi 18:58
Fabrika yangını korkuttu
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ALINAN bilgiye göre, Veysel Karani Caddesi 25 numarada bulunan 4 katlı  binanın 3. katındaki mobilya atölyesinde yangın çıktı. Alevler üst kattaki  tekstil atölyesine de sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk  edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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Son Güncelleme: 24.06.2017 19:40
Anahtar Kelimeler:
YangınArnavutköy
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