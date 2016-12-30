EYP hazırlayan 3 kişi yakalandı

TERÖRLE Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan İlçesi Hürriyet Mahallesi'nde metruk bina içerisindeki 3 şüphelinin el yapımı patlayıcı (EYP) hazırladıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Binada yapılan aramalarda 6 el yapımı patlayıcı ele geçirildi.Öte yandan ekipler, şüphelilerin mahalledeki esnafı tehditle kepenk kapatmaya zorladıklarını belirledi.Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
30 Aralık 2016 Cuma 09:39