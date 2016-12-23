Evlilik dışı doğan bebeğini öldüren anneye de beraat

Adana’da gayrimeşru ilişkiden doğan bebeğini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan üniversite öğrencisi kadın beraat etti
ADANA'DA 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, geçen hafta ara kararla tahliye edilen sanık Melek D. (22) ile avukatı katıldı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Melek D. savunmasında, bebeğinin ölü doğduğunu iddia ederek suçlamayı kabul etmedi. Gaziantep’te üniversitede öğrenim görürken H.G. ile tanışıp arkadaş olduklarını belirten sanık, şunları kaydetti: “H.G’den hamile kaldım. Önce bebeği aldırmayı düşündük paramız olmayınca aldıramadık. Hamileliğimden ailemin haberi yoktu. Kilolu olduğum için de kimse anlamadı. Sancım başlayınca tuvalete gittim. Bebek kafasının üstüne düştü. Bebeği tutamadım. Kendime gelip bebeği kucağıma aldığımda ölmüştü. Fotoğrafını çektim. Beze sarıp bir gün sonra babamın mezarına gömdüm. H.G.’nin evli ve 3 çocuğunun olduğunu da beni telefonla arayan bir kadından öğrendim. Ben bebeğimi sağ doğurmak istiyordum. H.G.’de bebeğimi nüfusuna kayıt ettireceğini söylemişti. Suçsuzum.” Mahkeme suçu işlediğinin de sabit olmadığı gerekçesiyle beraat verdi.
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