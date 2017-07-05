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Evlenme vaadiyle 350 bin TL dolandırdılar

İzmir'in Çeşme ilçesinde, 78 yaşındaki adamı evlenme vaadiyle dolandıran kadın ve erkek arkadaşı polisler ekiplerince yakalandı

Evlenme vaadiyle 350 bin TL dolandırdılar

İzmir'in Çeşme ilçesinde, 78 yaşındaki adamı evlenme vaadiyle dolandıran kadın ve erkek arkadaşı polisler ekiplerince yakalandı

05 Temmuz 2017 Çarşamba 19:44
Evlenme vaadiyle 350 bin TL dolandırdılar
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EDİNİLEN bilgiye göre, Çeşme'de yaşayan E.C. (78) ile bir mekanda tanıştığı ve bir süre görüştüğü E.G. (30) adlı kadına evlenme teklif etti. E.G., evlenebileceklerini ancak bazı şartları olduğunu söyledi. Evlenmek için 30 bin liralık ziynet eşyası alınmasını ve 5 bin liralık borcunun kapatılmasını isteyen kadının şartlarını kabul eden E.C., ziynet eşyalarını alarak kadının 5 bin liralık borcunu da kapattı.

Dolandırıcı E.G., ziynet eşyaları ve borcunun kapatılması ile yetinmeyerek bir ev alınmasını da istedi. Müşteki E.C., kadının bu isteğini de kabul edip, kadının erkek arkadaşı M.K.'yi de yanlarına alarak bankadan hesabından para çekmeye gitti. Müşteki E.C. ev almak için hesabından 320 bin lira çekti ve 320 bin lira parayı, E.C.'nin evine giderek bir dolabın altına sakladılar.

Bir süre sonra müşteki E.C.'nin evde olmadığı bir anda eve giden E.G. adlı kadın, dolabın altına sakladıkları parayı alarak kaçtı. Evine gittiğinde kapının açık olduğunu gören müşteki E.C., parayı sakladıkları dolabın altını kontrol edince paranın yerinde olmadığını gördü. E.C., hemen polisi arayarak yaşadıklarını anlattı.
Süratle araştırma başlatan Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcı zanlıları E.G. ve erkek arkadaşı M.K.'yı Çeşme'de yakaladı. Yapılan aramada 30 bin liralık ziynet eşyası bulunurken, 320 bin lira ise bulunamadı. Asayiş Bürosu ekipleri kayıp olan parayı bulmak için araştırma başlattı.
Dolandırıcılar, işlemlerinin ardından daha sonrada Çeşme Adliyesine sevk edildi.

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Son Güncelleme: 05.07.2017 19:45
Anahtar Kelimeler:
İzmirÇeşme İlçesiAdamı Evlenme
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