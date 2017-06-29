Evinin garajında intihar etti

OLAY, akşam saatlerinde Emek Mahallesi 7226 Sokak'taki evde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Yaşar Aksu'dan bir süredir haber alamayan yakınları Aksu'nun evine geldi. Evinin garajında tavana bağladığı iple kendini asan Aksu'yu gören yakınları onu indirerek kalp masajı yaptı. Yakınlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Aksu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Aksu'nun cesedi, savcının incelemesn ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ssoruşturma başlatıldı.
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