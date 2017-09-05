Eve giren hırsızın çaldıkları şaşırttı

HIRSIZLIK , Seyitgazi ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesinde yaşandı. E.A. isimli vatandaş, evinden 2 adet demir kapı, kuzine soba, demir fiçı, çift kişilik demir ranza, 12 kilogramlık tüp, 2 adet piknik tüpü, masa üstü ocak ve çeşitli ebatlarda hurda demirin kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındığını görerek, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Hırsızlık olayının ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, çalıntı malzemeleri F.K.'nın kullandığı kamyonetin içerisinde buldu. Gözaltına alınan şüpheli F.K., ifadesinin alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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