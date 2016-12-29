Galeriler Videolar Yazarlar E-Gazete
Antalya
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ ANTALYA ANKET PORTAKAL ALANYA HAVA DURUMU
BIST
77836
ALTIN
130.863
DOLAR
3.5184
STERLIN
4.3167
EURO
3.6899
Her mutsuzluk depresyon değildir
Her mutsuzluk depresyon değildir
iPhone'a su kaçınca nasıl temizlenir?
iPhone'a su kaçınca nasıl temizlenir?
Obezite ameliyatında risk nasıl azaltılır?
Obezite ameliyatında risk nasıl azaltılır?
Dikkat eksikliği yaşam kalitesini etkiliyor!
Dikkat eksikliği yaşam kalitesini etkiliyor!
banner416
Flaş Haber
Tekne alabora oldu
Kapat

Eve el bombalı saldırı: 1 ölü

Van merkez İpekyolu ilçesinde bir eve el bombası atılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Eve el bombalı saldırı: 1 ölü

Van merkez İpekyolu ilçesinde bir eve el bombası atılması sonucu bir kişi hayatını kaybetti

29 Aralık 2016 Perşembe 22:50
Eve el bombalı saldırı: 1 ölü
banner404

EDİNİLEN bilgiye göre, olay önceki gece saat 02.30 sıralarında İpekyolu ilçesine bağlı Cevdet Paşa Mahallesi Selçuklu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre gece saatlerinde C.Ö.’nün yattığı odanın camını kıran kimliği belirsiz kişi ya da kişiler odanın içine el bombası attı.

Atılan el bombasının büyük bir gürültü ile patlaması sonucu ağır yaralı olarak Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kaldırılan C.Ö., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırıda hafif yaralanan C.Ö.’nün eşi M.Ö.’nün ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı, olayda hayatını kaybeden C.Ö.’nün ise dün sabah saatlerinde akrabaları tarafından toprağa verildiği bildirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

banner355
Anahtar Kelimeler:
İpekyoluVanEve El Bombalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatilciler mahsur kaldı
Tatilciler mahsur kaldı
Terör operasyonu: 22 gözaltı
Terör operasyonu: 22 gözaltı
Hurda toplarken bulduğu cisim sonu oldu
Hurda toplarken bulduğu cisim sonu oldu

banner418

banner407

banner397

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals