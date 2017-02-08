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08 Şubat 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
08 Şubat Günlük Burç Yorumu

Evde kaçak kuaförlük yapanlara karşı uyarı

Manisa Kuaförler ve Berberler Odası Başkanı Ali Bartu, evde kuaförlük yapanların mantar gibi türediğini belirterek, vatandaşların bu kişilere güvenmemesi gerektiğini söyledi

Evde kaçak kuaförlük yapanlara karşı uyarı

Manisa Kuaförler ve Berberler Odası Başkanı Ali Bartu, evde kuaförlük yapanların mantar gibi türediğini belirterek, vatandaşların bu kişilere güvenmemesi gerektiğini söyledi

08 Şubat 2017 Çarşamba 10:43
Evde kaçak kuaförlük yapanlara karşı uyarı
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KADINLARIN güzelleşmek isterken evde yapılan kuaförlük nedeniyle bulaşıcı hastalıklara yakalanabileceğine dikkat çeken Bartu, yapılan ihbarlarla ev ev gezdiklerini ve bu kişileri yakalattıklarını kaydetti.
Manisa Kuaförler ve Berberler Odası Başkanı Ali Bartu, son zamanlarda kaçak olarak evlerde kuaförlük hizmeti verenlerden dert yandı. Bartu, gelen ihbarlarla birlikte evlere müşteri gibi giderek, olayı yerinde tespit ettiklerini ve zabıtaya şikayette bulunduklarını söyledi. Bartu, "Şimdiye kadar evde kuaförlük hizmeti yapılmasıyla ilgili iki şikayet aldık. Bu evlere müşteri gibi gittik. 'Saç yaptıracağız, ne kadara yapıyorsunuz' diye sorduk. Daha sonrasında da bu kişileri zabıtaya şikayet ettik. Bazıları da açtığı butiğin arka tarafından kuaförlük yapıyor. Bu yapılan hem haksız kazanç hem de vatandaşların sağlığını tehlikeye atmaktır" dedi.
Manisa'daki 570 kuaförün hijyen eğitimi aldığına da dikkati çeken Bartu, "Ancak, evde bu işi yapanların eğitimi yok, hijyen yok. Neredeyse evde estetik yapacaklar. Bu tarz yerlerde kaş yapanlar, sir yapanlar var. Kadınlar buralara güzelleşmek için giderken birçok hastalık kapabilirler. Özellikle bulaşıcı hastalıklar yönünden çok tehlikelidir. Bunlar sağlık yönünden gerçekten çok kötü. Bize çok şikayet geliyor. Kimisinin yüzü yanmış, kiminin bacağı yanmış. Bu şikayetleri göz önüne alarak uyarıyoruz. Bu işleri yapanlar, eğitimin almış kişiler olmalı. Kimse evini kuaför gibi kullanamaz ve bizim mesleğimizi ayaklar altına alamaz" diye konuştu. 
Kaçak olarak çalıştırılan kuaför salonlarıyla ilgili denetim yaptıklarını belirten Bartu, belediyelerin bu işletmeler hakkında işlem yapacağını söyledi. Şehzadeler'de 32, Yunusemre'de ise 23 berber ve kuaför salonunun kaçak olarak çalıştığını tespit ettiklerini kaydeden Bartu, "Küçük bir yer bulan kaydı olmadan işyeri açıyor. Biz de mesleğin itibari için bu kişilere göz açtırmıyoruz. Kuaförlük ve berberlik yapmak isteyen gelsin kaydolsun ve ruhsatını alsın. Bize kayıtlı olmayan yerlerin ne olduğunu bilmiyoruz, vatandaşlarımız da bu tarz yerlere itibar etmesin" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ali BartuKaçak KuaförKuaför
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