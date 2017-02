Ev hanımlarının emeğini dünyaya pazarlıyorlar

TAŞKÖPRÜ'DE yaşayan ve 2011 yılında Taşköprü Halk eğitim Merkezinin açtığı yağlı boya kursunda tanışan 8 ev hanımı, bir araya gelerek Anka Sanat Taşköprü Kadın Girişimciler Derneğini kurdu. bugün 45 kişinin üye olduğu dernek, yaptıkları çeşitli ürünleri satarak ev hanımı üyelerinin kazanç elde etmesini sağlıyor.

"HAYATA YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPTIK"

Dernek başkanı Öznur Car, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her şeye bir hayalle başladıklarını, kadın dayanışmasıyla büyük başarılara imza attıklarını söyledi.

Hayatı ve çalışmayı çok seven kadınların bir araya gelerek daha güzel bir yaşam için derneği kurduklarını dile getiren Car, adeta hayata yeni bir başlangıç yaptıklarını belirtti.

"Küllerinden yeniden hayat bulan Anka kuşu, farklı inanışlarda diriliş simgesi olarak benimsenmiş ve kabul görmüştür. Biz de kadınlar olarak bunu örnek alarak derneğimize 'Anka' adını koyduk." diyen Car, şöyle devam etti:

"TASARLADIĞIMIZ ÜRÜNLER TAMAMEN ÖZEL"

"Derneğimizde çeşitli tasarımlar yaparak üyelerimizin çoğaltmasını sağlıyoruz. Var olan bir ürünü yapmıyoruz. Tasarladığımız ürünler tamamen özel, el ürünüdür. Tığ işi, makine işi, fular, taş baskı,tezgah dokuma gibi ürünler üretiyoruz. Daha çok ise tekstil ürünü tasarlıyoruz. Dernekte tasarlanan ürünleri üyelerimize dağıtıyoruz. Onlar da yaparak bize getiriyor. Ev hanımları yaptıkları ürün başına para kazanıyor. Ev bütçelerine katkı sunmasının yanı sıra ekonomik özgürlüklerini de kazanıyorlar."

Ev hanımlarının yaptığı ürünleri kurdukları Anka Sanat aracılığıyla pazarladıklarını bildiren Car, "Ürünleri genellikle internet üzerinden pazarlıyoruz. Ayrıca belediyenin verdiği bir butik dükkanı var. Orada da satıyoruz. Böylece ev hanımlarına destek oluyoruz." dedi.

"ÜRÜNLERİMİZDE DOĞAL ŞEYLER KULLANIYORUZ"

Taklit ve piyasadaki ürünleri yapmadıklarını vurgulayan Car, "Ürünlerimizin boyasında bile doğal ürün kullanıyoruz. Kaliteli olunca talep de geliyor. Abajur ile taş baskıdan hamak yaptık, Taşköprü'ye özgü kalıplar bastık, köprü ve sarımsak figürlerinden oluşan taş baskı çanta, yastık, tişört yaparak piyasaya sunduk. Geçen yıl ABD'ye Noel ürünleri yolladık. Çok beğendiler. Yeni ürünler de isteyeceklerini bildirdiler. Yani Taşköprü'den Amerika'ya ev hanımlarının ürünlerini ulaştırmayı başardık." ifadelerini kullandı.

"AMAÇ KADINLARIN EKONOMİYE KATILMASINI SAĞLAMAK"

Dernek kurucularından Handan Doğmuş da dernek sayesinde ev hanımlarının sosyal hayatın içine girdiğine işaret etti.

Derneğe gelen kadınların sosyalleşme imkanı da bulduğunun altını çizen Doğmuş, "Ev hanımlarının bazıları ürünleri evlerinde, bazıları da dernekte yapıyor. Anka Sanat'ta 8 bayan olarak ürünleri tasarlıyoruz. Taş baskılı tekstil ürünleri, renkli çantalar yapıyoruz. Bizim amacımız derneğimize para kazandırmak değil, üye ev hanımlarının kazanç sağlamalarına önayak olmak. Onların ekonomiye katılmasını sağlamak." diye konuştu.

"SİZ İSTEYİN BİZ ÜRETELİM"

Dernek kurucularından Feriha Sarısoy da dernek sayesinde hayatlarının değiştiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Taşköprü'de ürettiğimiz ürünleri tüm Türkiye'ye, hatta dünyaya satmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle sloganımızı 'Siz isteyin biz üretelim' olarak belirledik. Bizler 8 kadın olarak kadınların yaptıkları ürünlerle ekonomik bağımsızlığını kazanabileceğini, küçük ilçelerde bile bir şeyler yapabileceğini, umutların asla tükenmemesi gerektiğini düşünerek, her zaman yeni bir başlangıç yapabileceğine inanarak derneğimizi kurduk. Bize destek veren Belediye Başkanımız Hüseyin Arslan'a da teşekkür ederiz."