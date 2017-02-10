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10 Şubat 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
10 Şubat Günlük Burç Yorumu

Esrar yüklü minibüsün sürücüsü yakalandı

Polis, tekerleklerine ateş edip durdurduğu minibüste 477 kilo esrar ele geçirdi. Kaçmaya çalışan sürücü de Batman Çayı'nda polisler tarafından yakalandı.

Esrar yüklü minibüsün sürücüsü yakalandı

Polis, tekerleklerine ateş edip durdurduğu minibüste 477 kilo esrar ele geçirdi. Kaçmaya çalışan sürücü de Batman Çayı'nda polisler tarafından yakalandı.

10 Şubat 2017 Cuma 14:07
Esrar yüklü minibüsün sürücüsü yakalandı
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BATMAN'IN Kozluk İlçesi'nde Kozluk- Batman karayolundaki uygulama noktasında polis kontrolünden kaçmak için bir minibüs ile bir otomobilin köy yoluna saptığını gören ekipler takibe başladı. Polislerin 'dur' ihtarına uymayan araçlardan, otomobili kullanan sürücü uyuşturucu yüklü minibüsün kaçmasını sağlamak için ekip aracının önünü kesti. Polisler de kaçmaya çalışan minibüsün tekerleklerine ateş etti. Lastikleri isabet alan minibüsü bırakan sürücü yakalanmamak için Batman Çayı'na atlayarak kurtulmaya çalıştı. Sürücü çaya giren polisler tarafından yakalanırken, minibüstü uyuşturucu operasyonları için eğitilen 'Sarıkız' aldı köpekle arama yapıldı. Minibüsün gizli bölmelerinde 477 kilo esrar ele geçirildi. 
Olayla ilgili gözaltına alınan ve kimlikleri açıklanmayan minibüs sürücüsü ve otomobil sürücüsü, sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
Batman Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama şöyle:
"Kozluk İlçesi'nden ilimize gelen iki aracın polis uygulama noktasını fark ederek köy yoluna girmeleri üzerine ekiplerimiz tarafından araçlar takip edilmeye başlamışlardır. Takip edilen araçların görevlilerimizin yapmış oldukları ‘dur’ ihtarına uymamaları ve ikinci aracın ekiplerimizin yolunu kapatarak öndeki minibüsün kaçmasına yardım etmeye çalışması üzerine görevlilerimizce kaçan minibüs tekerleklerine ateş edilmek suretiyle durdurulmuştur. Durdurulan minibüsten Batman Çayı’na atlayarak kaçmaya çalışan şüpheli şahıs görevlilerimizce çayın içerisinde yakalanmıştır. Durdurulan minibüsün görevlilerimizce ve uyuşturucu madde arama köpeği Sarıkız ile yapılan aramasında 477 kilogram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayda 2 kişi tutuklanmıştır."
 

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Anahtar Kelimeler:
BatmanKozlukBatman ÇayıEsrar
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