Eskort tuzağı çarptı, soluğu karakolda aldı

ERZURUM’da oturan A.E. bir eskort sitesinde yer alan cep telefonu numarasını aradı. Telefonu açan erkek, verdiği hesap numarasına 550 TL yatırılmasını istedi. Daha sonra aynı hesap numarasına istek üzerine 800 TL olmak üzere toplamda 1350 TL yatıran A.E., daha önce görüştüğü cep telefonuna bir daha ulaşamayınca dolandırıldığını anladı. A.E., Gürcükapı Polis Merkezi Amirliği’ne başvurarak şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.