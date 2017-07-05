Eski sevgilisinin yakınları kelepçeleyip işkence yaptı

MERAM İlçesi'nde oturan A.Ö., geçen 23 Haziran günü polis merkezine giderek, 10 aydır birlikte yaşadığı Tuncay S.'nin rızası dışında kendisiyle ilişkiye girdiğini; bu sırada cep telefonunu kamerasıyla görüntü çekip kendisine şantaj yaptığını önü sürdü. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, Tuncay S.'yi, gözaltına aldı. Şuçlamaları kabul etmeyen Tuncay S., A.Ö. ile kendi rızasıyla ilişkişe girdiğini ve çektiği görüntüleri de yine rızasıyla çektiğini söyledi. Tuncay S., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



ESKİ SEVGİLİSİNİ YAKINLARINA ATEŞ AÇTIĞI İDDİASI

Tuncay S. geçen 2 Temmuz günü saat 13.00 sıralarında eski sevgilisi A.Ö.'nin evinin önüne geldi. İddiaya göre burada karşılaştığı A.Ö.'nün yakınları Muhammed K. ve Ramazan Ö.'ye küfür ederek olay yerinden kaçmaya başladı. Muhammed K. ve Ramazan Ö. de yakalamak için peşinden koştu. Tuncay Ö., tabancayla peşinden gelen 2 kişinin üzerine ateş açtı. Kulağından hafif şekilde yaralanan Ramazan Ö. de kurusıkı tabir edilen tabancayla karşılık verdi. Tuncay S.'yi yakalayan 2 kişi, zorla araca bindirip, Ramazan Ö.'nün evine getirdi.



İddiaya göre 2 kişi, Tuncay S.'nin el ve ayaklarını kelepçeleyip, dövüp, işkence yaptı. Ardından Tuncay S.'yi kanlar içinde bırakıp evden ayrıldı.



POLİS TARAFINDAN KURTARILDI

İki grubun silahlı çatışmasının ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Güven Timlerine bağlı ekipler olaya karıştıklarını belirlediği Muhammed K. ve Ramazan Ö.'yü sokakta yakalayıp gözaltına aldı. Araştırmasını derinleştiren polis, Tuncay S.'nin, Ramazan Ö.'nün evinde zorla tutulduğunu belirledi. Ardından polis, Ramazan Ö.'nün evine gidip, el ve ayakları kelepçeli kanlar içindeki Tuncay S.'yi kurtardı. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen Muhammed K. ve Ramazan Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.