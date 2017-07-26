eski sevgilisini öldüren astsubaya müebbet

5 HAZİRAN 2016 günü eski sevgilisi emekli hemşire 45 yaşındaki Zeliha Köse’yi Bostanlı semtindeki evinin girişinde beylik tabancasıyla öldürdüğü iddia edilen emekli astsubay Serdar G. (49) ile azmettirici olduğu iddia edilen yakını Nurdan A.’nın Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. 9. celsesi görülen karar duruşmasına tutuklu yargılanan Serdar G., sanık avukatları Tanır Aydın, Kenan Gürbüz, Enes Oruç, öldürülen Zeliha Köse'nin ailesinin avukatları Osman Alper Olgun, Çağla Deniz Felamur ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği Temsilcisi üyeleri katıldı. Heyet Değişikliği nedeniyle mahkeme başkanı eski zabıtları okudu. Ailenin avukatlarından Çağla Deniz Felamur, yeni tanıklarının olduğunu, tanıkların dinlenmesini mahkeme heyetinden talep etti.

Anlık öfke ile öldürdüm iddiası

Olay tarihinde zor durumda olduğunu belirten sanık Serdar G., "Zeliha Köse'ye emekli ikramiyesinden borç olarak verdiğim paranın en azından bir kısmını geri almak için hareket ettim. Kesinlikle maktulü öldürme kastım yoktur. Maktul oğlumu ittirip bana da hakaret etmesi sonucu, olay anlık bir öfke sonucu meydana gelmiştir" dedi.

Yeni savcı mütalaayı değiştirdi

Geçen celse mütalaa veren duruşma savcısı Bünyamin Özen, sanık Serdar G.’nin müebbet hapis ile cezalandırılmasını ve haksız tahrik indiriminin uygulanmasını, azmettirici olduğu iddia edilen Nurdan A.’nın ise üzerine atılı suçu işlediğine dair delil bulunmadığından beratına karar verilmesini talep etmişti. Bu duruşmada bulunan savcı Feyzi Öztürk, Cumhuriyet Savcılığınca önceden verilen mütalaayı kabul etmediklerini, öncelikle olayın sanık ve katılanlar yönünden sanık Serdar ile maktul arasındaki ilişki ile sanıklardan Nurdan A.'nın maktul ile ilişkisi ve kendi ailesi ile olan ilişkisinden sanık Serdar'ı ve oğlunu nasıl tanıttığı konusunda olayın aydınlığa kavuşmadığını, ek klasörde bulunan ve tanık olarak dinlenmesi talep edilen Hacı Ömer Ş.’nin belge başlıklı bir sayfadan oluşan imzalı beyanı dikkate alındığında mutlaka bu tanığın dinlenmesi gerektiği belirtildi. Savcı yine Sanık Serdar G. ile oğlunun telefon kayıtları ile sanık Nurdan A.'ın telefon kayıtlarının yeniden incelenip rapor alınmasını, tutuklu sanık Serdar G.'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti, katılan avukatının tanıklarını gelecek celseye kadar hazır edilmesini, daha önce tanık Hacı Ömer Ş.’nin dinlenmesi talebinin reddine ilişkin önceki ara karardan dönülmesine, tutuksuz sanık Nurdan A.'nın gelecek celse duruşma salonunda hazır edilmesine, sanık Nurdan A., tutuklu sanık Serdar G. ve sanık Serdar G.'nin oğlu B.G.'nin telefonlarının HTS kayıtları incelemesine, tutuklu sanık Serdar G.'nin tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı ekim ayına erteledi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği de, ölen Zeliha Köse'nin yakınları, duruşma sonrasında birlikte basın açıklaması yaptı.