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Eski milletvekili kazada hayatını kaybetti

Eski milletvekili geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

Eski milletvekili kazada hayatını kaybetti

Eski milletvekili geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

06 Şubat 2017 Pazartesi 20:29
Eski milletvekili kazada hayatını kaybetti
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EDİNİLEN bilgilere göre; kaza Bağlıca Bulvarı üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. 22’nci dönem CHP İzmir Milletvekili Enver Öktem’in kullandığı 35 GA 7234 plakalı otomobil 566 sefer sayılı belediye otobüsüyle çarpıştı. Kaza sonrası Öktem araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Öktem itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Daha sonra Güven Hastanesine kaldırılan Öktem yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 22. Dönem Milletvekili Enver Öktem için yarın saat 11.00’de Türkiye Büyük Millet Meclisinde tören yapıldıktan sonra Kocatepe Camiinde kılınacak öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi bekleniyor. Enver Öktem’in hayatını kaybettiği Güven Hastanesi’nden yapılan açıklama şu şekilde:" TBMM 22. Dönem Milletvekili Sayın Enver Öktem geçirdiği araç içi trafik kazası sonrası ilk müdahalesi başka bir hastanede yapılarak hastanemizin acil servisine saat 13:00’da bilinci kapalı hipoksik kalmış, ve solunum cihazına bağlanmış olarak getirilmiştir. Yapılan ilk tetkik ve muayenesinde ciddi ve yaygın beyin kanaması her iki akciğerde kan ve hava toplanması saptanmış yoğun bakım ünitesine alınarak tedavisine başlanmıştır. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Sayın Enver Öktem’i sat 15:15’te kaybetmiş bulunmaktayız. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

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Anahtar Kelimeler:
AnkaraCHP İzmir MilletvekiliEnver Öktem
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