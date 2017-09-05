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Eski kız arkadaşının yeni sevgilisini öldürdü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir şahıs, eski sevgilisinin erkek arkadaşını silahla vurarak öldürdü

Eski kız arkadaşının yeni sevgilisini öldürdü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir şahıs, eski sevgilisinin erkek arkadaşını silahla vurarak öldürdü

05 Eylül 2017 Salı 21:29
Eski kız arkadaşının yeni sevgilisini öldürdü
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OLAY, merkez Osmangazi ilçesi Tuna Mahallesi Güler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail B. (30), aynı sokakta ikamet ettiği eski sevgilisinin, yeni sevgilisi olduğunu iddia ettiği 32 taşındaki Tolga Öner'i gördü. Öner'in yanına giden İsmail B., eski sevgilisinin yanında gezmemesi gerektiğini ve ayrılmalarını söyledi. Bunun üzerine konuşmanın tartışmaya dönmesiyle belindeki silahını çıkartan İsmail B., Tolga Öner'in önce göğsüne sonra sırtına ateş etti. İsmail B., olay yerine yakın olan motosikletine binerek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarını üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, ağır yaralanan Tolga Öner'i Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öner, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
 
18 yıl kesinleşmiş cezası varmış
 
Cinayeti işleyen İsmail B., Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Zanlı, olay yerine yakın oturan arkadaşının evinde gözaltına alındı. İsmali B.’nin evinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. İsmail B.’nin, 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve 5 farklı suçtan arandığı öğrenildi
 
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 
 

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Son Güncelleme: 05.09.2017 21:31
Anahtar Kelimeler:
OsmangaziEski Sevgilisi
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