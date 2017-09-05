Eski kız arkadaşının yeni sevgilisini öldürdü

OLAY, merkez Osmangazi ilçesi Tuna Mahallesi Güler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail B. (30), aynı sokakta ikamet ettiği eski sevgilisinin, yeni sevgilisi olduğunu iddia ettiği 32 taşındaki Tolga Öner'i gördü. Öner'in yanına giden İsmail B., eski sevgilisinin yanında gezmemesi gerektiğini ve ayrılmalarını söyledi. Bunun üzerine konuşmanın tartışmaya dönmesiyle belindeki silahını çıkartan İsmail B., Tolga Öner'in önce göğsüne sonra sırtına ateş etti. İsmail B., olay yerine yakın olan motosikletine binerek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarını üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, ağır yaralanan Tolga Öner'i Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öner, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



18 yıl kesinleşmiş cezası varmış



Cinayeti işleyen İsmail B., Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Zanlı, olay yerine yakın oturan arkadaşının evinde gözaltına alındı. İsmali B.’nin evinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. İsmail B.’nin, 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve 5 farklı suçtan arandığı öğrenildi



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



