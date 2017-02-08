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08 Şubat 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
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Eşini yaralayıp, kendisini bıçaklayarak intihara kalkıştı

43 yaşındaki Aytunç K., tartıştığı eşi 42 yaşındaki Gülten K.'yı bıçakla yaraladıktan sonra kendisini 15 yerinden bıçaklayarak intihara kalkıştı

Eşini yaralayıp, kendisini bıçaklayarak intihara kalkıştı

43 yaşındaki Aytunç K., tartıştığı eşi 42 yaşındaki Gülten K.'yı bıçakla yaraladıktan sonra kendisini 15 yerinden bıçaklayarak intihara kalkıştı

08 Şubat 2017 Çarşamba 07:49
Eşini yaralayıp, kendisini bıçaklayarak intihara kalkıştı
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OLAY Bursa'nın İnegöl ilçesi'nde ,Kemalpaşa Mahallesi Hüner Sokak'taki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Aytunç K. ile eşi Gülten K. arasında evde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Aytunç K., mutfaktan kaptığı bıçakla, eşi Gülten'i karın bölgesinin 2 yerinden bıçakladı. Sinirlerine hakim olamayan Aytunç K., bu kez de bıçağı kendi vücuduna defalarca saplayarak intihara kalkıştı. 

'BENİ BIRAKIN, EŞİME BAKIN'
Gülten K., polis ve ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çifti kanlar içerisinde yaralı halde buldu. Gülten K., kendisine müdahale etmek isteyen sağlık ekiplerine, kendisini 15 yerinden bıçaklayan eşi Aytunç K.'yı işaret edip, "Beni bırakın, eşimin durumu daha ağır, önce ona müdahale edin" dedi. 
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan çift, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Bursaİnegöl İlçesiİntihar
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