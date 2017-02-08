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Eşini vurduktan sonra intihar etti

Cinnet getiren 56 yaşındaki Osman Erdoğan henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi 53 yaşındaki Zennure Erdoğan'ı tabancayla vurduktan sonra, tabancayı kafasına dayayarak intihar girişiminde bulundu. Erdoğan çifti yaralı kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı

Eşini vurduktan sonra intihar etti

Cinnet getiren 56 yaşındaki Osman Erdoğan henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi 53 yaşındaki Zennure Erdoğan'ı tabancayla vurduktan sonra, tabancayı kafasına dayayarak intihar girişiminde bulundu. Erdoğan çifti yaralı kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı

08 Şubat 2017 Çarşamba 08:28
Eşini vurduktan sonra intihar etti
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OLAY İzmir'in Buca İlçesi'nde Dicle Mahallesi 874 sokakta meydana geldi. Osman Erdoğan gece eşi Zennure Erdoğan ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Osman Erdoğan tabancayla eşine ateş etti. Eşinin öldüğünü sanan Erdoğan, daha sonra aynı tabancayı kendi başına tetiği çekti. 
Silah seslerini duyan komşuları durumu polise bildirdi. Gelen polis eve girdiğinde çifti kanlar içinde ağır yaralı buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Zennure Erdoğan Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne, Osman Erdoğan'ı ise Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan iki yaralı da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Ölen Zennure ve Osman Erdoğan çiftinin cenazeleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, polis soruşturma başlattı. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Zennure ErdoğanİzmirBuca İlçesiOsman ErdoğanSeyfi Demirsoy Devlet Hastanesi
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