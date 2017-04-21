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Eşini ve sevgilisini yatak odasında yakaladı

Manisa'da devlet memuru koca öğle yemeği için döndüğü evde iddiaya göre eşini sevgilisi ile yakaladı. Öfkeli koca eşi ve sevgilisini bıçakladı

Eşini ve sevgilisini yatak odasında yakaladı

Manisa'da devlet memuru koca öğle yemeği için döndüğü evde iddiaya göre eşini sevgilisi ile yakaladı. Öfkeli koca eşi ve sevgilisini bıçakladı

21 Nisan 2017 Cuma 16:44
Eşini ve sevgilisini yatak odasında yakaladı
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YASAK aşk ve bıçaklama olayı Manisa'nın Şehzadeler İlçesi'nde yaşandı. Bir devlet kurumunda çalışan 35 yaşındaki Mustafa K., öğle yemeği için evine geldi. Mustafa K., 27 yaşındaki eşi Ayşenur K.'nin hareketlerinden şüphelenmesi üzerine açtığı gardıropta iddiaya göre eşinin sevgilisi Halis A.'yı gördü. Yakalandığını anlayan sevgili, belinden çıkardığı bıçağı Mustafa K.'ye sapladı. Öfkeli koca, mutfağa koşarak kaptığı bıçakla önce eşinin sevgilisini göğsünden, sonra da eşini karın boşluğundan bıçakladı. Apartmandaki komşuları, kavga sesleri üzerine polis ve 112'yi aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

"HAREKETLERİNDEN ŞÜPHELENDİM"
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken öfkeli kocanın ifadesinde "Eve girdiğimde eşimi yatak odasından telaşlı ve endişeli gördüm. Hareketlerinden şüphelendim sonra da kendisine 'Benden bir şey mi saklıyorsun?' diye sordum. O bana ‘Hayır senden neyi saklayayım ki' yanıtını verdi. Ben bir kez şüphelenmiştim, evin altını üstüne getirdim. Sevgilisini gardıropta yakalayınca kan beynime sıçradı" dediği öğrenildi.

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Son Güncelleme: 21.04.2017 16:54
Anahtar Kelimeler:
Manisa
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