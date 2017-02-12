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Eşini bir erkekle yakalayınca...

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, gece vardiyasında çalışırken kendisini arayan birinin ihbarıyla gittiği evinde eşini bir başka erkekle yakalayan koca çılgına döndü. Öfkeli kocadan hemen sonra eve giren polis cinayetinin önüne geçti

Eşini bir erkekle yakalayınca...

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, gece vardiyasında çalışırken kendisini arayan birinin ihbarıyla gittiği evinde eşini bir başka erkekle yakalayan koca çılgına döndü. Öfkeli kocadan hemen sonra eve giren polis cinayetinin önüne geçti

12 Şubat 2017 Pazar 10:28
Eşini bir erkekle yakalayınca...
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OLAY, Zafer Mahallesi 22. Sokak 104 numaralı apartmanın birinci katındaki dairede gece 11.30 sularında yaşandı. İddiaya göre, bir fabrikada gece vardiyasında çalışan N.U.(29) isimli kocayı arayan kimliği belirsiz kişi, “Karın seni şu anda evinde aldatıyor” ihbarında bulundu. Telefondaki şahsın söyledikleri karşısında çılgına dönen N.U. yanına birkaç arkadaşını alarak evine geldi.

20 dakika boyunca ısrarla kapının açılması için zile basan koca bir sonuç alamadı. Arkadaşlarıyla birlikte oturduğu apartmanın çevresini saran N.U., bu esnada kaçmaya çalışan evli ve iki çocuk babası S.D.’yi yakaladı. S.D.’ye vurmaya başlayan N.U., ihbar üzerine olay yerine gelen polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi. Bu esnada eve giren güvenlik güçleri bir çocuk annesi Ş.B.U.’yu ekip otosuna bindirerek kocasının saldırısından korudu.

İŞ KONUŞUYORDUK
Aldığı yumruk darbeleriyle yüzü kanlar içinde kalan S.D., emniyete götürüldükten sonra tedavisi için hastaneye sevk edildi. Burada yapılan muayenede S.D.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, yüzünde darbelere bağlı şişlikler oluştuğu görüldü. Hastanedeki işlemlerin ardından karakola götürülen S.D.’nin, “Biz iş konuşuyorduk” dediği öğrenildi. Bir çocuk annesi Ş.B.U’nun ise belediyeden mesai arkadaşı olan S.D. ile aralarında herhangi bir ilişki olmadığını söylediği iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
AydınNazilliCinayet
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