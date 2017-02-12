Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 10°
Az bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
87473
ALTIN
146.799
DOLAR
3.6888
STERLIN
4.6149
EURO
3.9268
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
11 Şubat 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
11 Şubat Günlük Burç Yorumu
11 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
11 Şubat 2017 Alanya -...
Basenlerden kurtulmanın yolları
Basenlerden kurtulmanın yolları

Eşi ve çocuklarını rehin aldı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, eşi ve çocuklarını otomobilde silahla rehin alan şüpheliyi polis ikna etmeye çalışırken şahıs kaçmaya çalıştı, ekiplerin ikna çalışmaları devam ediyor

Eşi ve çocuklarını rehin aldı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, eşi ve çocuklarını otomobilde silahla rehin alan şüpheliyi polis ikna etmeye çalışırken şahıs kaçmaya çalıştı, ekiplerin ikna çalışmaları devam ediyor

12 Şubat 2017 Pazar 09:06
Eşi ve çocuklarını rehin aldı
banner404

POLİS ekipleri, otomobille olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheliyi yaklaşık 500 metre ileride yolla attığı kapanla otomobilin lastiklerini patlatmasıyla durdurdu.
Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, cezaevinden izinli çıkan ancak geri dönmeyen şüpheli, araçla olay yerinden geçerken polisin kimlik kontrolü sırasında eşi ve çocuklarını silahla rehin aldı.
Polis ekipleri, teslim olması için şüpheliyi ikna etmeye devam ediyor. 

banner355
Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaEyyübiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kapağı olmayan rögara düşen görme engelliyi itfaiye çıkardı
Kapağı olmayan rögara düşen görme engelliyi itfaiye çıkardı
Askeri araç kaza yaptı: 2 asker yaralı
Askeri araç kaza yaptı: 2 asker yaralı
Kahvehaneye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Kahvehaneye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals