Eşi ve çocuklarını rehin aldı

POLİS ekipleri, otomobille olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheliyi yaklaşık 500 metre ileride yolla attığı kapanla otomobilin lastiklerini patlatmasıyla durdurdu.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, cezaevinden izinli çıkan ancak geri dönmeyen şüpheli, araçla olay yerinden geçerken polisin kimlik kontrolü sırasında eşi ve çocuklarını silahla rehin aldı.

Polis ekipleri, teslim olması için şüpheliyi ikna etmeye devam ediyor.