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Eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi

Eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi

15 Şubat 2017 Çarşamba 08:18
Eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
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OPERASYONA özel harekat polisleri de destek verdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden saat 06.00 sıralarında konvoy halinde hareket eden Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt İncirtepe Mahallesi'ndeki 14 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyona Özel Harekât polisleri de destek verdi. 253. sokaktaki bir apartmana gelen polisler 2 daireye baskın düzenledi. Özel harekat polisleri tarafından düzenlenen baskın sonrası şüpheliler etkisiz hale getirildi. Daha sonra içeriye giren narkotik polisleri dairelerde aramalar yaptı. Binanın dışında ise Özel Harekât polisleri uzun namlulu silahlarla önlem aldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınanların da olduğu öğrenildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Uyuşturucu OperasyonuEmniyet MüdürlüğüEsenyurt
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