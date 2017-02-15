Eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

OPERASYONA özel harekat polisleri de destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden saat 06.00 sıralarında konvoy halinde hareket eden Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt İncirtepe Mahallesi'ndeki 14 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyona Özel Harekât polisleri de destek verdi. 253. sokaktaki bir apartmana gelen polisler 2 daireye baskın düzenledi. Özel harekat polisleri tarafından düzenlenen baskın sonrası şüpheliler etkisiz hale getirildi. Daha sonra içeriye giren narkotik polisleri dairelerde aramalar yaptı. Binanın dışında ise Özel Harekât polisleri uzun namlulu silahlarla önlem aldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınanların da olduğu öğrenildi.

