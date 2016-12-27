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Erkeklerle bu halde yakalanınca tutuklandılar

Suudi Arabistan’ın en büyük ikinci kenti Cidde’de ahlak polisi bir evde erkeklerle içkili partiye katılan genç kızları tutukladı

Erkeklerle bu halde yakalanınca tutuklandılar
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YOUTUBE'A yüklenen görüntüler Suudi Arabistan'daki genç kızların başını yaktı. Görüntüler üzerine harekete geçen ahlak polisi erkeklerle karışık bir grup içinde içki içerek dans eden genç kızları tutukladı. Genç kız ve erkeklerin eğlencesi ülkede illegal bir davranış olarak görülüyor.
Söz konusu görüntüler sosyal medyada da hayretle karşılandı. Ürdünlü bir kişi de Suudi Arbistan’ı terketmeye çalışırken yakalandı. Yetkililer Ürdünlü kişinin polis tarafındna sorgulandıktan sonra partiyi organize eden kişi olduğu fikrine varıldığını açıkladı. Bir Lübnanlı kadın ve onun arkadaşlarıyla, 3 kadın misafir daha partide olmak suçundan polise ifade verdi. Sanıkların sert cezalrla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.
74 yaşındaki İngiliz bir adam 350 şişeden fazla ev yapımı bira üretmek suçundan bir yıl boyunca hapishanede kaldıktam sonra Kasım 2015’de serbest bırakılmıştı. 
 
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Etiketler; #Suudi Arabistan #Ahlak polisi #arabistan
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