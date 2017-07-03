Erkek öğrenci yurdunda yangın

Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri ve görevlilerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yatakhanede hasarın meydana geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

ALINAN bilgiye göre, Dere Mahallesi, Şehit İsmail Işıkbol Caddesi'ndeki 4 katlı erkek öğrenci yurdu nun 3'üncü katındaki yatakhanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yurttaki öğrenciler hızlı bir şekilde bina dışına çıkarıldı, polis bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

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