Erdoğan devreye girdi! İzin çıktı

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Myanmar'a Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yetkililerinin girişine izin verildiğini açıkladı. Kalın'ın açıklamasına göre, TİKA ilk etapta bin ton yardım malzemesi gönderecek.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün Myanmarlı mevkidaşı ile yaptığı görüşme sonrasında, bölgeye ilk yabancı yardım kuruluşu olarak Myanmar TİKA yetkililerinin girişine ve ilk etapta bin tonluk yardım yapılmasına izin verildi" dedi.



BM'DEN TÜRKİYE'NİN TEKLİFİNE DESTEK



Öte yandan BM, Türkiye'nin Bangladeş'e Arakanlı Müslümanlar için yaptığı 'sınırlarını aç, masrafları karşılayalım' teklifinin pozitif ve cesaret verici olduğunu ve bu tarz örneklerin artması gerektiğini bildirdi. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Duniya Aslam Khan, şunları söyledi:



"Türkiye'nin bu girişimini pozitif ve cesaret verici buluyorum. Bu tarz örneklerin sayısını arttırmak gerekir. Ülkelerinden kaçan insanlara yardım edilmesi için zaman çoktan geldi de geçiyor. Bu açıdan Türkiye'nin adımı pozitif ve cesaret verici."

