Engelli çocuklar yamaç paraşütüyle uçtu

YÜREĞİR Kaymakamlığı ve Adana Havacılık Kulübü, 'Engelleri Uçta Gel' projesi çerçevesinde, 20 engelli çocuğu yamaç paraşütüne bindirdi. "Engel ne ki, artık uçuyorum" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, uçuş uzmanları eşliğinde ilk kez yamaç paraşütüne binen çocuklar, gönüllerince eğlendi. Çukurova İlçesi'ndeki Rüzgarlı Tepe'de gerçekleştirilen etkinliğe aileleriyle katılan engelli çocuklar mutlu olduklarını söyledi.

Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel, "Engelleri uçarak da aşıyoruz. Çocuklarımız en ekstrem sporlardan birini yaptılar. Özgüvenleri yükseldi, gökyüzünde de engel tanımadıklarını gösterdiler" dedi. Adana Havacılık Kulübü Başkanı Güner Akkaya ise, çocukları ilk kez gökyüzüne çıkardıkları için mutlu olduklarını söyledi.

