Enerji içeceği içince fenalaştı

BOYALICA Mahallesi'nde yaz Kur'an-ı kerim kursuna giden öğrencilerden M.S, marketten aldığı enerji içeceğini içince fenalaşarak yere yığıldı. Arkadaşları hemen 112’ye haber verdi. Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan M.S. tedavi altına alındı.
Kurs öğrencileri, "Arkadaşımız bakkaldan eneji içeceği alıp içti. Daha sonra yürürken birden fenalaşıp yere yığıldı" dediler.
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