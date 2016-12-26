banner428
banner405

Emniyet yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı

Samsun'da, Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ PDY) emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 1 emniyet amiri, 3 komiser yardımcısı ve 1 polis memuru gözaltına alındı

Emniyet yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı
banner404
SAMSUN Emniyet Müdürlüğü Terörlü Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin Samsun Emniyet Müdürlüğü yapılanmasına yönelik bugün düzenlenen eş zamanlı operasyonda meslekten ihraç edilen Emniyet Amiri A.K.(39) ile Komiser Yardımcıları T.K.(41), D.G.(41), O.G.(39) ve polis memuru İ.K.'yi (44) yakalayarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
banner355
Etiketler; #Emniyet yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı #samsun #Fethullahçı Terör Örgütü
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
Öğrenci servisi devrildi
Sonraki Haber
Emniyet yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.