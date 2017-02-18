 Elektrikli sobadan çıkan yangında öldü

KÖME Mahallesi 1. Yurt Sokak'ta Semih Ak'ın yalnız yaşadığı tek katlı müstakil evde, bugün saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Evden dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Evde yapılan incelemede, Semih Ak'ın cesedi bulundu. Yangının evde kullanılan elektrikli sobanın kısa devre yapması sonucu çıktığı belirlendi. Semih Ak'ın cesedi otopsi için Uşak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.