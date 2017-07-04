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Elektrikli bisiklet sürücüleri dikkat! Artık...

Konya'da, elektrikli bisikletlerde ehliyet ve plaka zorunluluğu ile ilgili sürücülere broşür dağıtıldı

Elektrikli bisiklet sürücüleri dikkat! Artık...

Konya'da, elektrikli bisikletlerde ehliyet ve plaka zorunluluğu ile ilgili sürücülere broşür dağıtıldı

04 Temmuz 2017 Salı 16:10
Elektrikli bisiklet sürücüleri dikkat! Artık...
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GÜCÜ 0,25 kilovat üstü elektrikli bisikletlerde aracı tescil ettirme, plaka çıkarma ve sürücü belgesi ile kullanma zorunluluğu bulunuyor. Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri bisiklet ve motosiklet sürücülerine elektrikli bisikletlerde ehliyet ve plaka zorunluluğu ile ilgili broşür dağıttı.

Mevlana Caddesi'nde uygulama yapan trafik polisi elektrikli bisikletleri durdurarak sürücülere bilgi verdi. Elektrikli bisikletler için M sınıfı ehliyetin olması gerektiğini sürücülere anlatan polis, en kısa sürede sürücülerin ehliyet sahibi olmasını istedi.

Sürücüler ise ehliyet zorunluluğundan yeni haberdar olduklarını ve en kısa sürede plaka ve ehliyet sahibi olacaklarını söyledi. 

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Son Güncelleme: 04.07.2017 16:24
Anahtar Kelimeler:
KonyaElektrikli Bisikletler
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