Elektrik kaçağı 5 gebe ineği telef etti

DENİZLİ'NİN Çivril ilçesinde sağım için süt makinesine bağlanan 5 inek, elektrik akımına kapılarak telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, Irgıllı Mahallesinde Halit Özdemiroğlu tarafından sağım için süt makinesine bağlanan inekler, makine çalışır çalışmaz elektrik akımına kapıldı. İneklerden 4 tanesi olay anında telef olurken bir inek ölmeden önce Özdemiroğlu tarafından kesildi. İneklerin hepsinin de gebe olduğu belirtilirken yaşanan zararın yaklaşık 50 bin TL olduğu ifade edildi.
DENİZLİ'NİN Çivril ilçesinde sağım için süt makinesine bağlanan 5 inek, elektrik akımına kapılarak telef oldu.