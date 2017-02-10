Elektrik faciasında yeni gelişme

GEÇTİĞİMİZ ay Beyoğlu Cihangir’de meydana gelen kan donduran olayda; Merve Evren isimli kadın her akşam olduğu gibi köpeğini gezdirmek için İstanbul Cihangir’de sokağa çıktı. Kar yağışından dolayı yerlerin ıslak olduğu sokakta köpek durup dururken çırpınmaya başladı.

SAHİBİ DE YARALANDI

Hatun isimli av köpeği yerde çırpınırken sahibi Merve Evren yardım etmek için ona dokunduğunda o da elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan köpek oracıkta can verirken sahibi de hafif yaralandı. Köpeğine elektrik çarptığını söyleyen ve hakkını arayan Merve Evren’in iddiasına göre yetkililer “ne bilelim köpeğin kaçak elektrikten öldüğünü” dedi.

KÖPEĞİNİ OTOPSİYE YOLLADI

Bu cevap üzerine Merve Evren köpeği Hatun’u otopsiye gönderdi. İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde yapılan otopsi sonucuna göre Hatun elektrik akımına bağlı kalp durmasından dolayı öldü.

“HAKKIMI ARAYACAĞIM”

Bu rapor üzerine Merve Evren yetkili şirketler ve Beyıoğlu Belediyesi’ne karşı hukuk mücadelesi başlatacağını söyledi. Yapılan otopsinin ardından ise Hatun bulaşıcı hastalık riski ve prosedür nedeniyle yakıldı.



