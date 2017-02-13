Elektrik akımına kapılan hamile kadın hayatını kaybetti

EDİNİLEN bilgiye göre, 6 Şubat günü Hakkari'nin Çukurca ilçesinin Biçer Mahallesi'ndeki ailesini ziyarete giden F.K. isimli genç kadın, banyoda elektrik akımına kapılmıştı. Ağır yaralanan hamile kadın, ailesi tarafından Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılmış ve ilk müdahalenin ardından Van’a sevk edilmişti. 7 gündür Van Bölge eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altında olan genç kadın, Sabah saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. 4 aylık hamile olduğu öğrenilen genç kadının cenazesinin Hakkari'nin Çukurca ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Genç kadından geriye ise düğünde çektiği gelinlikli fotoğrafı kaldı.