Ele geçirildi!

OPERASYONLARDA esrar, kokain, afyon sakızı ve uyuşturucu hap elde edildi. Zanlıların kimisi uyuşturucuyu kapsüller halinde yutmuş, kimisi kemer gibi beline bağlamış, kimisi de valizinin zulasına saklamış...

Birleşmiş Milletler gibi!

Polis ilk operasyonu Atatürk Havalimanı'nda yaptı. Burada Nijerya'nın Abuja şehrinden gelen H.N.K(24) adlı kişi takibe alındı ve valizinin zulasından 6 kilo 685 gram esrar ve 1630 uyuşturucu hap bulundu...

İkinici operasyon Pendik'te yapıldı. Fas'ın Kazablanka şehrinden gelen H.Ş(42), Sabiha Gökçen Havaalanı'ndaki polislerin dikkatini çekti. Yapılan muayende 94 kapsülden oluşan 420 gram ekrarı yuttuğu belirlendi.

Sonraki operasyon ise Atatürk Havalimanı'nda yapıldı. Ekvator'un Qıuto şehrinden gelen A.F.M.Q'nun da muayenesinde aynı sonuç çıktı. 14 ayrı kapsül içinde 900 gram kokakin 'doğal yollardan' çıkarıldı.

Son operasyon ise yine Atatürk Havaalanı'nda Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden gelen I.S.P'ye yapıldı. 68 yaşındaki Brezilyalının valizinden 3 kilo 962 gram kokain çıktı....



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