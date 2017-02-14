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Ekmek almak için gittiği markette bacağından vuruldu 

Alışveriş için gittiği markette silahlı soygunu engel olmaya çalışan şahıs bacağından vuruldu. Vatandaşı bacağından yaralayan zanlı soygunun ardından kaçarak kayıplara karıştı

Ekmek almak için gittiği markette bacağından vuruldu 

Alışveriş için gittiği markette silahlı soygunu engel olmaya çalışan şahıs bacağından vuruldu. Vatandaşı bacağından yaralayan zanlı soygunun ardından kaçarak kayıplara karıştı

14 Şubat 2017 Salı 08:07
Ekmek almak için gittiği markette bacağından vuruldu 
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BAHÇELİEVLER, Kocasinan Mahallesi, Anadolu 1. Sokağı üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Akşam saat 22.00 sıralarında sokak üzerinde bulunan markete gelen yüzü maskeli şahıs silahını market sahibine doğrultarak kasadaki paraları istedi. Şüphelinin silah zoruyla paraları aldığı sırada ekmek almak için içeri gelen Baran Yıldız(16) isimli lise öğrencisi soygunu engellemek istedi. Baran Yıldız’ın engellemeye çalıştığı şüpheli yanında getirdiği silahla lise öğrencisine ateş etti. Şüphelinin silahından çıkan kurşun Baran Yıldız’ın bacağına isabet etti. Baran Yıldız’ı silahıyla yaralayan şüpheli kasadaki paraları alarak kayıplara karıştı.
Yüzü maskeli şüpheli tarafından bacağından vurulan Baran Yıldız yere düşerek kanlar içinde kaldı. Market sahibi durumu sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Baran Yıldız’ı Bahçelievler Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hastanede tedavi altına alınan Yıldız’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Soygunu engellemeye çalıştığı sırada Baran Yıldız’ın vurulduğunu ifade eden mahalle sakini,’’ Bakkala uğramış kendisi. Bir şeyler almaya çıkmış. Bakkalında gaspa uğradığını görünce müdahale etmeye çalışmış. Bunu yapınca da silahla bacağından vurulmuş. Hastaneye kaldırılmış’’ ifadelerini kullandı.
Yaşanan soygun ve yaralama olayının ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekipleri olayın yaşandığı noktaya güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Çalışmalar sırasında Baran Yıldız’a ait olduğu öğrenilen bir ayakkabının kanlar içinde olduğu görüldü. Gerçekleşen olay sonrasında market sahibinden bilgi alan ekipler şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
 

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Anahtar Kelimeler:
AlışverişBahçelievlerİstanbul
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