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Ek şerit ‘deneyine’ tepkiler sürüyor

Boğaz köprülerinde yıllardır uygulanan ek şerit uygulamasının iptal edilmesi, özellikle sabah saatlerinde bölgede zaten yoğun olan trafiği iyiden iyiye çıkmaza soktu. Vatandaşlar ve işin uzmanları da uygulamanın iptaline tepki gösterdi. Sözcü'nün dün gündeme taşıdığı 'deneyle' ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. İstanbul'daki on binlerce araç sürücüsü bu uygulamanın neden iptal edildiğini ise henüz tam olarak bilmiyor. İşte deney muamması ve yanıt bekleyen sorular

Ek şerit ‘deneyine’ tepkiler sürüyor

Boğaz köprülerinde yıllardır uygulanan ek şerit uygulamasının iptal edilmesi, özellikle sabah saatlerinde bölgede zaten yoğun olan trafiği iyiden iyiye çıkmaza soktu. Vatandaşlar ve işin uzmanları da uygulamanın iptaline tepki gösterdi. Sözcü'nün dün gündeme taşıdığı 'deneyle' ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. İstanbul'daki on binlerce araç sürücüsü bu uygulamanın neden iptal edildiğini ise henüz tam olarak bilmiyor. İşte deney muamması ve yanıt bekleyen sorular

10 Şubat 2017 Cuma 12:39
Ek şerit ‘deneyine’ tepkiler sürüyor
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İSTANBUL'UN iki yakasını bağlayan 3 köprüden; 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde yıllardır trafiği rahatlatmak için yapılan ‘ek şerit’ uygulaması geçtiğimiz pazartesi günü askıya alınmıştı. Sürücülerin iptal edilmesinden bir hayli şikayetçi olduğu uygulamanın arkasından ise UKOME'nin ‘deneyi' çıktı. Yetkililerin geçtiğimiz ay açılan Avrasya Tüneli ile İstanbul'un üçüncü köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki araç trafiğini ‘test etmek' için iki köprüdeki ek şerit uygulamasını askıya aldıklarını bunun da önümüzdeki haftaya kadar süreceğini belirttikleri açıklandı. Yapılan bu gayri resmi açıklamada ayrıca; 15 günlük ‘deneme' yoğunluğunun, üçüncü köprü ile tünele nasıl yansıdığının ortaya çıkmasının ardından, yeni önlemlerin de gündeme gelebileceği vurgulandı. Yani sürücüleri isyan ettiren ‘ek şerit uygulamasının iptalinin' diğer güzergahlar için kalıcı olabileceği belirtiliyor.
SÜRÜCÜLER TEPKİLİ

Sürücüler ise söz konusu ‘deneye’ isyan etmiş durumda. Ek şerit uygulamasının kaldırılmasının köprü girişlerindeki yoğunluğu daha da artırdığını belirten sürücüler konunun bir an önce açıklığa kavuşturulmasını istiyor. Öyle ki her gün söz konusu iki köprüden de on binlerce araç geçişi yaşanıyor, Konunun öznesi UKOME’den ise henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak vatandaşlar kadar işin uzmanları da yapılan ‘test’ için vatandaşlar gibi dünüşüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ek şeritDeneyUkome
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