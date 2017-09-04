eğlence mekanı çıkışında cinayet

EDİNİLEN bilgiye göre, geçtiğimiz gün Kayserili Ahmetpaşa Caddesindeki bir eğlence mekanına gelen ve alkollü olduğu iddia edilen H.Ç. (30) isimli şahıs, güvenlik görevlisi Mustafa Özpınar (36) tarafından içeriye alınmadı. Duruma tepki gösteren H.Ç, yanında bulunan bıçağı Mustafa Özpınar’ın göğsüne sapladı. Özpınar, kalbine denk gelen bıçakla ağır yaralı olarak kaldırıldığı Çanakkale Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli H.Ç, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cinayet anı eğlence mekanının güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.