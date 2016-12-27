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E-5'te zincirleme kaza!

İstanbul Küçükçekmece'de E-5 Edirne istikametinde trafiğin aniden durması nedeniyle 10 araç birbirine girdi. Zincirleme trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmazken trafik durma noktasına geldi

E-5'te zincirleme kaza!
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KÜÇÜKÇEKMECE E-5 Edirne istikametinde saat 13.00 sıralarında 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafiğin aniden durması nedeniyle arkadan gelen araç sürücüleri direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aniden durmayı başaramayan sürücüler önlerinde bulunan araca çarptı. 10 aracın karıştığı zincirleme kazayı gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu esnada E-5 karayolu Edirne istikametinde trafik durma noktasına geldi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaklaşık 40 dakika süren çalışmaların ardından hasar gören araçları yoldan kaldırdı. Yolu temizleyen polis ekipleri E-5 karayolunu araç trafiğine açtı.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. 
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Etiketler; #İstanbul Küçükçekmece #E-5te zincirleme kaza #10 araç birbirine girdi #zincirleme trafik kazası
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