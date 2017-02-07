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Duvar oyun oynayan kardeşlerin üzerine yıkıldı: 1 ölü

Bir bahçe duvarının yıkılması sonucu iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı

Duvar oyun oynayan kardeşlerin üzerine yıkıldı: 1 ölü

Bir bahçe duvarının yıkılması sonucu iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı

07 Şubat 2017 Salı 09:49
Duvar oyun oynayan kardeşlerin üzerine yıkıldı: 1 ölü
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OLAY Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Gülahmet köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Hamza Yıldırım (10) ile kardeşi Birdal Yıldırım (8) babaları ile birlikte Gülahmet köyünde bulunan taziye evine gitti. Hamza ve Birdal taziye evinden çıkarak sokaktaki bahçe duvarının dibinde oynamaya başladı. Çocuklar duvarın dibinde oynadığı esnada duvarın yıkılması sonucu Yusuf Hamza Yıldırım ile Birdal Yıldırım yıkılan duvarın altında kaldı.
Köy sakinleri olayı fark ederek çocukları yıkılan duvarın altından çıkardı. Yaralı çocuklar köy sakinlerinin çağırdığı 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak Göçeri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuklardan Birdal Yıldırım yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yusuf Hamza Yıldırım ise Kahta Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. 
 

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Anahtar Kelimeler:
AdıyamanDuvar çöktü
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