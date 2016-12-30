Duruşmada söylediği sözler yürek yaktı

DURUŞMA sonrasında sanığa saldıran anne mahkeme heyetine dönerek, "Bir kurşun bana sıkın. Bu acıya dayanamıyorum" dedi. Eskişehir’de amatör olarak fotomodellik yapan Kader Kaya, 29 Temmuz Cuma günü saat 07.00 sıralarında Eskişehir'in kent merkezine yaklaşık 18 kilometre uzaklıktaki Kanlıpınar Mahallesi Çamlık mevkiindeki ormanlık alanda vatandaşlar tarafından ölü olarak bulunmuştu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri, ağzına iç çamaşırı sokularak öldürüldüğü belirlenen Kader'in cinayet şüphelisi olan Metin Y.'yi (30) Erenköy Mahallesi'ndeki baldızının evinde yakalamış, jandarma ekiplerine teslim etmişti. Şüpheli ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sanığın yargılanmasına 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Metin Y., ile hayatını kaybeden Kader Kaya'nın anne ve babasının yanı sıra yakınları ile avukatlar katıldı.

Duruşmada konuşan tutuklu sanık Metin Y., "Cezaevinden gönderdiğim savunma geçerlidir. Müstehcen kıyafetli bir bayan vardı. Şort giymişti. El kaldırdı. Ben de durmak zorunda kaldım. Bana para karşılığı ilişki teklif etti. Ben de kabul ettim. Ön koltuğa oturdu. Müsait bir yere gitmemiz gerektiğini söyledi. Olay yerine gittiğimiz zaman çocuklarım aklıma geldi. Vicdan azabı çektim. Geri gitmek istedim. Bağırmaya başladı. İlişkiye girmekten vazgeçtim. Parayı istedi. Vermek istemedim. Yüzüme tükürdü. Ben de korktum, ağzını kapattım. Bayıldığını düşünerek olay yerinden uzaklaştım. Boğuşma esnasında iç çamaşırını çıkarttım. Sussun diye ağzına kapattım. Şortunu çıkartmaya çalışmadım. Olay yerinden uzaklaştım. Uzaklaşırken eşyalarını da attım. Daha önce tanımıyordum. Çok üzgünüm, pişmanım. Herkesten özür diliyorum" dedi.

Duruşmada konuşan Kader Kaya’nın babası Mehmet Kaya ise “Ben şikayetçiyim. Türk adaletine güveniyorum" dedi.

Anne Selver Kaya ise şikayetçi olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Ben adalete güveniyorum. Benim çiçeğimi toprağa yatırdım. Sanığın savunmasını kabul etmiyorum. Kızım sanığa cinsel ilişki teklif etmeyecek biriydi.” Duruşmada tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 6 Ocak tarihine erteledi.

Duruşma sonrasında anne ve yakınları sanığa saldırmak istedi. Ardından anne duruşma salonunda baygınlık geçirdi. Kendine gelen anne mahkeme heyetine "bana bir kurşun sıkın. Bu acıyla yaşamak istemiyorum" diyerek feryat etti.

Anne çağırılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.