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Yeni Alanya E - Gazete

Dur ihtarına uymayınca…

‘Dur’ ihtarına uymayan minibüs paniğe neden oldu. Polislerin tekerlerine ateş açarak durdurmak istediği minibüs ters yöne girerek kayıplara karıştı

Dur ihtarına uymayınca…

‘Dur’ ihtarına uymayan minibüs paniğe neden oldu. Polislerin tekerlerine ateş açarak durdurmak istediği minibüs ters yöne girerek kayıplara karıştı

04 Şubat 2017 Cumartesi 09:22
Dur ihtarına uymayınca…
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ATATÜRK Havalimanı girişinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 04.00 sıralarında polisin ‘durihtarına uymayan minibüs ters yöne girerek kaçmak istedi. Ters yöne girerek kaçmaya çalışan minibüs tekerlerine ateş açılarak durdurulmak istendi. Ancak minibüs olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda Özel Harekat polisleri sevk edildi. Atatürk Havalimanı girişinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
‘Dur’ ihtarına uymayarak kayıplara karışan minibüs ve şoförünün yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına alan ekiplerin soruşturması sürüyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk HavalimanıDurIhtar
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