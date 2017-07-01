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'Dünyada en çok gemi adamı yetiştiren ikinci ülkeyiz'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Dünyada Çin’den sonra en çok gemi adamı yetiştiren ikinci ülkeyiz." dedi

'Dünyada en çok gemi adamı yetiştiren ikinci ülkeyiz'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Dünyada Çin’den sonra en çok gemi adamı yetiştiren ikinci ülkeyiz." dedi

01 Temmuz 2017 Cumartesi 23:51
'Dünyada en çok gemi adamı yetiştiren ikinci ülkeyiz'
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ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Ülkemizde şu anda 180 bin gemi adamımız var, 35 bini aktif zabitan sınıfında meslektaşımız var. Dünyada Çin'den sonra en çok gemi adamı yetiştiren ikinci ülkeyiz." dedi.

Arslan, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) Tuzla’daki Denizcilik Fakültesi’nin 2016-2017 Dönemi Mezuniyet Töreni’ne katıldı.

Buradan mezun olan 106 öğrenciye, ailelerine ve törene katılan sektör paydaşlarına hitap eden Arslan, öğrencilere Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım’ın tebriklerini iletti.

Bakan Arslan, Türkiye’nin son yıllarda denizcilik alanında önemli yapısal reformları hayata geçirdiğini, 3 tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak denizciliğin farkında olduğunu ifade etti.

Bakanlık olarak yaptıkları reformlarla denizciliğin hakkını vermeye gayret ettiklerini aktaran Arslan, ülke yönetiminin denizcilikten iyi anlayan insanlardan oluştuğunu vurguladı.

"Gemi adamının sahip olması gereken belgeleri kolaylaştırıyoruz"

Ahmet Arslan, Türkiye’nin denizcilik alanında bir beyaz bayrak ülkesi olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ülkemizde şu anda 180 bin gemi adamımız var, 35 bini aktif zabitan sınıfında meslektaşımız var, 60’ın üzerinde akredite edilmiş eğitim kurumumuz var. Dünyada Çin’den sonra en çok gemi adamı yetiştiren ikinci ülkeyiz.

Yaptığımız sözleşmeyle gemi adamı haklarının korunmasında uluslararası standartların korunması konusunda çok önemli bir adım attık. Mevzuatı güncelliyoruz. Gemi adamının sahip olması gereken belgeleri kolaylaştırıyoruz, sistemi basitleştiriyoruz. Yine Gemi Adamları Merkezi ile tüm iş ve işlemleri elektronik ortamda yapılabilir hale getiriyoruz."

Öğrencilerin dostluğu dikkati çekti 

İTÜ Rektörü Mehmet Karaca ise 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutlayarak, öğrencilere gemi ve iş hayatında başarı dileklerinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerin hatırasına denize çelenk bırakılan törenin ardından Rektör Karaca Bakan Arslan’a İTÜ rozeti takdim etti.

Bakan Arslan ve Rektör Karaca, bölümlerini dereceyle bitiren öğrencilerine mezuniyet belgelerini verdi.

Sancak teslimiyle devam eden törende, öğrenciler sıcak havadan etkilenen arkadaşlarının terlerini sildi, onlara su verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Arslanİstanbul Teknik Üniversitesi
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