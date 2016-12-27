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Dünyaca ünlü boksör İstanbul'a yerleşiyor

Dünyaca ünlü boksör Manuel Charr, Türk kızı Ceyda ile evlenerek Türkiye’den ev almaya karar verdi

Dünyaca ünlü boksör İstanbul'a yerleşiyor
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HAYATINI kaybeden boksör Sinan Şamil Sam’ın da öğrencisi olan dünyaca ünlü Suriye asıllı boksör Manuel Charr, yarın İstanbul’a giderek yılbaşını eşiyle birlikte geçireceğini belirterek, "Eşim ve ailesi İstanbul’da yaşıyorlar. Şu an için eşim Türkiye’de, ben de Türkiye’yi çok seviyorum. Eşimin ailesini de çok seviyorum, eşi bulunmaz insanlardır hepsi. Almanya'da çok Türk arkadaşlarım var ve iyi anlaşıyorum. O yüzden bir Türk ile evlenmeyi tercih ettim. Bu gidişimde İstanbul’dan bir ev alacağım ve eşimle birlikte fırsatımız oldukça Türkiye’de yaşayacağız" şeklinde konuştu.
Boks yazarı Vedat Alyaz, Charr'ın gelecekte dünya şampiyonu olacağına inandığını belirterek, "Defalarca gümüş kemer ve kıtalar arası şampiyonlukları bulunan ağır sıklet boksör, geçtiğimiz yıl dünya şampiyonu Klitschko’ya karşı ringe çıkmış ve sakatlık nedeniyle maçtan çekilmek zorunda kalmıştı. Charr’ın gelecek yıl yeniden dünya şampiyonluk maçına çıkması bekleniyor. Boks otoriteleri Charr'ı geleceğin şampiyonu olarak görüyorlar" dedi. 
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Etiketler; #dünyaca #Manuel Charr #Türk kızı Ceyda
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