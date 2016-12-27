Dünyaca ünlü boksör İstanbul'a yerleşiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bugün Türkiye’nin yönünü Batı’dan Doğu’ya çevirdiği tartışılıyor. Eğer Batı dünyasının böyle bir sorgulaması veya endişesi varsa öncelikle bunu kendisinde aramalı ve sorgulamalıdır. Türkiye’nin iyi niyeti Batı tarafından yarım asırdır suistimal edilmektedir. Bunu görmezden gelmemiz elbetteki söz konusu değildir” dedi