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Düğün yolunda kaza; 3 yaralı

Ortaca’da akrabalarının düğününe gitmek için yola çıkan ailenin aracının su kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Düğün yolunda kaza; 3 yaralı

Ortaca’da akrabalarının düğününe gitmek için yola çıkan ailenin aracının su kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

24 Nisan 2017 Pazartesi 13:27
Düğün yolunda kaza; 3 yaralı
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KAZA, Güzelyurt Mahallesi Kemal Şahin Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Güzelyurt Mahallesi Kemal Şahin Bulvarı üzerinde seyreden Süleyman Erbay (59) idaresindeki 48 E 0025 plakalı araç, Yeşilyurt Mahallesi kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bulvar kenarında bulunan su kanalına devrildi. 
Kazada, sürücü Süleyman Erbay ile birlikte eşi Elif Erbay (52) ve kızı Dicle Erbay (20) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ile birlikte Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye grup amirliği ve Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gitti.
Araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Ortaca Devlet Hastanesi acil servisine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
KazaOrtacaTrafik Kazası
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