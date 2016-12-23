Donmak üzereyken kurtarıldılar

ALANYA Belediyesi Fen İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, gece gündüz demeden Alanya kırsalında etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolları trafiğe açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Alanya’nın en ücra yerleşim birimleri arasında olan İmamlı’da, 100’e yakın koyun ve kuzusuyla birlikte kardan dolayı mahsur kalan İmamlı Muhtarı Mustafa Özkan’ın da yardımına Alanya Belediyesi koştu. Alanya Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Menderes Sivri önderliğindeki ekip, 1 greyder, 1 kepçe ve 2 kamyon ile yola çıkarak kardan dolayı kapanan yaklaşık 10 kilometrelik yolu trafiğe açtı. 13 saat süren çalışma sonucunda İmamlı Muhtarı Mustafa Özkan ve bölgede bulunan vatandaşlar da güvenle evlerine ulaştırıldı. Muhtar Özkan’a ait 100 koyun ise tek tek kamyonlara yüklenerek telef olmaktan kurtarıldı. Kar yağışı ve soğuk hava dolayısıyla çok sayıda yardım talebi aldıklarını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Çözüm Masası'na gelen yardım çağrılarına anında cevap veriyoruz. Ekiplerimiz 7/24 görevlerinin başında" dedi.
ALOFF ÖĞRENCİLERİ KURTARDI
Alanya Off-Road Kulübü (ALOFF), Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in yadım çağrısı üzerine Mahmutseydi Mahallesi'nde okulda mahsur kalan öğrencilerin imdadına yetişti. 22 Aralık Çarşamba günü başlayarak etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle Mahmutseydi Mahallesi'ndeki öğrenciler okullarında mahsur kaldılar. Öğrencilerin yardımına ALOFF üyeleri koştu. Araçlarla bölgeye ulaşan ALOFF üyeleri, öğrencileri dışarı çıkararak evlerine sağ salim ulaştırdı.
İmamlı Mahallesi'nde mahsur kalan İmamlı Muhtarı Mustafa Özkan ve yayla sakinleri, 100’e yakın küçükbaş hayvanla birlikte Alanya Belediyesi ekiplerinin 13 saatlik bir çalışmasıyla kurtarıldı
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