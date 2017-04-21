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Dolandırıcılık yapan genç kız yakalandı

Maltepe'de bir markette sahte para vermeye çalışan genç kız, işyeri sahibinin dikkatiyle suçüstü yakalandı

Dolandırıcılık yapan genç kız yakalandı

Maltepe'de bir markette sahte para vermeye çalışan genç kız, işyeri sahibinin dikkatiyle suçüstü yakalandı

21 Nisan 2017 Cuma 11:50
Dolandırıcılık yapan genç kız yakalandı
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EDİNİLEN bilgiye göre; ilçede bulunan markette ufak bir alışveriş yapan 20 yaşındaki şüpheli K.K. elinde bulunan sahte 100 TL'yi işyeri sahibine verdi. Genç kızdan şüphelenen market sahibi yaptığı kontrolde paranın sahte olduğunu anlayarak durumu polise bildirdi. Şikayet üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, dolandırıcıyı görünce şaşkınlık yaşadı. Genç kızı gözaltına alan polis yaptığı incelemede dolandırıcının "Parada sahtecilik ve hırsızlık" suçlarından 3 farklı aramasının bulunduğu belirlendi.

Polis merkezine götürülen şüpheli K.K. buradaki işlemlerimin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
MaltepeİstanbulDolandırıcılık
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