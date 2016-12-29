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Doktorun cipine FETO yazıp lastiklerini kestiler

Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesi'nde doktorluk yapan F.A.'nın cipine kimliği belirsiz kişilerce FETO yazılıp lastikleri de kesildi

Doktorun cipine FETO yazıp lastiklerini kestiler

Kahramanmaraş'ın Andırın İlçesi'nde doktorluk yapan F.A.'nın cipine kimliği belirsiz kişilerce FETO yazılıp lastikleri de kesildi

29 Aralık 2016 Perşembe 14:44
Doktorun cipine FETO yazıp lastiklerini kestiler
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ANDIRIN  Toplum Sağlığı Merkezi'nde görev yapan F.A., iddiaya göre sabah saatlerinde Tufanpaşa Mahallesi'ndeki evinden çıktığında park halindeki 46 N 3030 plakalı aracının sağ ve sol tarafı ile motor kaputuna sprey boya ile FETO yazıldığını, 4 lastiğinin de kesildiğini gördü. Karşılaştığı manzara karşısında şoke olan doktor, polisi arayarak ihbarda bulundu ve aracına zarar verenlerin bulunmasını istedi.
Polis, cipe yazı yazıp lastiklerini kesen kişilerin tespiti için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Doktorun Cipine FETO Yazıp Lastiklerini KestilerKahramanmaraşAndırın İlçesiFetöTufanpaşa Mahallesi
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