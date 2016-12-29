Galeriler Videolar Yazarlar
Antalya 12°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR
BIST
77914
ALTIN
129.985
DOLAR
3.5313
STERLIN
4.3237
EURO
3.6887
Obezite ameliyatında risk nasıl azaltılır?
Obezite ameliyatında risk nasıl azaltılır?
Dikkat eksikliği yaşam kalitesini etkiliyor!
Dikkat eksikliği yaşam kalitesini etkiliyor!
Morluklardan biberiye yağı ile kurtulun
Morluklardan biberiye yağı ile kurtulun
İlaç krizinde ikinci dalga
İlaç krizinde ikinci dalga
Flaş Haber
Tekne alabora oldu
Kapat

Doğalgaz patlaması

Tozkoparan'daki bir dairenin balkon kısmındaki kombide gaz sıkışmasından kaynaklı meydana gelen patlamada maddi hasar oluştu

Doğalgaz patlaması

Tozkoparan'daki bir dairenin balkon kısmındaki kombide gaz sıkışmasından kaynaklı meydana gelen patlamada maddi hasar oluştu

29 Aralık 2016 Perşembe 16:11
Doğalgaz patlaması
banner404

DAVUTPAŞA'DA bir evde doğalgaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tozkoparan Mahallasi Cömertkent Sitesi'nde 12 katlı apartmanın 10. katında bir dairenin balkon kısmındaki kombide gaz sıkışmasından kaynaklı doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada yaralanan olmazken dairede maddi hasar meydana geldi.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, İGDAŞ ve polis ekibi sevk edildi. Polis çevre güvenliği alırken İGDAŞ ekipleri binanın doğalgazını kesti. İtfaiye ekiplerinin dairede incelemesi devam ediyor.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Doğalgaz PatlamasıTozkoparan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otomobille tır çarpıştı: 2 yaralı
Otomobille tır çarpıştı: 2 yaralı
Küçük çocuk evinde ölü bulundu
Küçük çocuk evinde ölü bulundu
Kayıp yaşlı adam 3 gündür aranıyor
Kayıp yaşlı adam 3 gündür aranıyor

banner418

banner407

banner397

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2015 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim