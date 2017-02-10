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Doğada yaralı bulunan yırtıcı kuşlar tedavi altında

çetin kış koşullarında aç kalan ve çeşitli nedenlerle yaralanan yırtıcı kuşlar, Sivas Belediyesi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi ediliyor

Doğada yaralı bulunan yırtıcı kuşlar tedavi altında

çetin kış koşullarında aç kalan ve çeşitli nedenlerle yaralanan yırtıcı kuşlar, Sivas Belediyesi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi ediliyor

10 Şubat 2017 Cuma 12:47
Doğada yaralı bulunan yırtıcı kuşlar tedavi altında
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SİVAS'TA Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri ve vatandaşlar tarafından bulunduktan sonra merkeze getirilen kuşlardan halen 1 kartal, 4 kızıl şahin ve 2 atmacanın açık yaraları tedavi ediliyor.
Veteriner Şahin Alıcı, yaralı yırtıcı kuşların bir süre burada kalacağını ve daha sonra ileri tektik ve tedavi için Kayseri'ye gönderileceğini söyledi. Alıcı, "Kuşlarda genellikle kırık kanat vakasına sıkça rastlıyoruz. Biz burada hayvanların ön tedavilerini yaptıktan sonra Kayseri'de bulunan rehabilite merkezine göndereceğiz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube MüdürlüğüSivas Belediyesi Bakım Ve Rehabilitasyon MerkeziVeteriner Şahin Alıcı
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