Diyanet, velilere hutbe ile çağrı yaptı

DİYANET İşleri Başkanlığı, bugün tüm camilerde okunması için "Asr suresi'nin öğrettiği hakikatler" başlıklı bir hutbe hazırladı. Hutbenin sonunda yer alan bölümde, Diyanet'in öğrenci velilerine yönelik çağrısı dikkati çekti. Hutbedeki ilgili bölümde şunlar kaydedildi:

"Kıymetli Kardeşlerim! Hutbemizi bütün mümin kardeşlerimiz için önemli olduğuna inandığım bir hususu hatırlatarak bitirmek

istiyorum. Okullarımızda ders seçme süreci 24 Şubat 2017 tarihine, yani önümüzdeki Cuma gününe kadar devam etmektedir. Geleceğimizin teminatı yavrularımızı okullarımızda tercihe bağlı olarak okutulan Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin Hayatı derslerini seçmeye teşvik edelim. Çocuklarımıza Yüce dinimiz İslam'ı, Kerim Kitabımız Kur'an'ı, Peygamberimizin

örnek hayatını öğretmenin anne babalar olarak üzerimize düşen dini bir vazife olduğunu unutmayalım."