banner428
banner405

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü elektrik direğine çarptı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü elektrik direğine çarptı
banner404
EDİNİLEN bilgilere göre, Batakköy'den Akyazı istikametine giden Yakup K., yönetimindeki 54 RA 063 plakalı otomobil Batakköy virajına yakın mevkide kontrolden çıktı. Kayan otomobil karşı şeride geçerek elektrik direğine çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler hemen 112 acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil ekipleri kaza sırasında yaralan sürücü Yakup K.,’ya ilk müdahaleyi yapmasının ardından Akyazı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 
banner355
Etiketler; #elektrik direği #Sakarya #Akyazı #trafik kazası
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
Adil Öksüz’ün kuzeni tutuklandı
Sonraki Haber
Tonlarcası 8 ay mağaralarda saklanıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.